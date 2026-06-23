TÜRGEV'in 30. yılına sanat ve spor dünyasından güçlü destek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yılı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel programla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı etkinlik, sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

1996 yılında genç kızların eğitim hayatına destek olmak amacıyla kurulan TÜRGEV, geride kalan 30 yılda 80 bin 871 öğrenciye barınma imkânı sağladı, 40 bini aşkın mezun verdi. Vakıf bugün 9 ildeki 24 yurdunda 6 bin 300'den fazla öğrenciye hizmet sunarken; burs, kültür-sanat, psikolojik danışmanlık ve uluslararası projelerle gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

GECENİN YILDIZI GİF ORKESTRASI OLDU

TÜRGEV'in 30. yıl programında sahne gençlerindi. Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde eğitim alan genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı geceye damga vurdu. Seslendirdikleri eserlerle büyük beğeni toplayan genç müzisyenler, davetlilerden uzun süre alkış aldı.

GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLDULAR

Programa Türk müziğinin duayen ismi Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin yanı sıra Muazzez Ersoy, Melihat Gülses, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, İpek Açar ve Alper Kömürcü katıldı. Oyuncular Bekir Aksoy, Nazife Aksoy, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, İsmail Ege Şaşmaz ve Cengiz Coşkun da gecede yer aldı. Türk sanat müziğinin sevilen sesi Aslı Hünel, oyuncu Saruhan Hünel ve eski milli futbolcu Mehmet Topal da gençlerin heyecanına ortak oldu.

SANAT DÜNYASINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Sanatçı Sinan Akçıl, TÜRGEV'in gençlerin yanında olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Gençlere verilen destek çok kıymetli. Nice 30 yıllara" ifadelerini kullandı.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ise vakfın başarısının samimiyet ve vizyonla şekillendiğini belirterek, gençlere yönelik projelerin geleceğe umut verdiğini söyledi.

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, bugüne kadar on binlerce öğrencinin hayatına dokunulmasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çekerken, Saruhan Hünel de kız çocuklarının toplumun geleceğinde üstleneceği role vurgu yaptı.

"KIZLARIMIZIN ESERLERİNE HAYRAN KALDIM"

Oyuncu Aslıhan Güner, GİF bünyesinde ortaya çıkan çalışmalardan etkilendiğini belirterek, kadınlar ve genç kızlar için hayata geçirilen projelere destek vermeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Bekir Aksoy da genç kızlara verilen desteğin Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu dile getirirken, Cengiz Coşkun ise TÜRGEV'in yetiştirdiği gençlerin gelecekte ülkeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

SAHNE PERFORMANSLARI AYAKTA ALKIŞLANDI

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, sanat ve spor dünyasının temsilcileri gençlerle yakından ilgilendi. Özellikle GİF Orkestrası'nın sahne performansı davetlilerden tam not aldı.

Genç kızların eğitimine verilen desteğin öneminin bir kez daha vurgulandığı gece, TÜRGEV'in 30 yıllık eğitim ve sosyal gelişim yolculuğuna yakışan anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.