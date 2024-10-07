TÜRGEV'in standı TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü! Binlerce ziyaretçi ağırlandı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde TÜRGEV'in standı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

TÜRGEV'in standında ziyaretçiler, Güzel İşler Fabrikası ile Keçe Broş, Gravür ve Ahşap Kese Baskı atölyelerine katıldı ve VR gözlük ile İnteraktif GİF Sergisi'ni deneyimledi.

"GİF Etkinlikleri ve GİF Kafe" ile hem çocuklar hem yetişkinler eğlenceli vakit geçirdi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Birinci ,TEKNOFEST'in üçüncü gününde TÜRGEV standında öğrenciler ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Hava Aracı kategorilerinde finalist olan ve TÜRGEV'in sponsoru olduğu "Eagle Tech Robotics" takımı ve Sociaware Dijital Oyun Geliştirme ve Kişisel Gelişim Kampı game jam şampiyonu "Çikolata Sandım" takımı "Leave Me Alone: Nöron" oyunu ile TÜRGEV standında ziyaretçilerle buluştu.

Ziyaretçiler, TÜRGEV'in burs ve eğitim imkanları hakkında bilgi alarak deneyim alanlarını keşfetti, bilgi yarışmasına ve atölyelere katılım sağlayarak çeşitli hediyeler kazandı.