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TÜRGEV'li Zeynep Türkiye şampiyonu oldu

TÜRGEV Konya Mümine Hatun Yükseköğretim Kız Yurdu öğrencisi Zeynep Meryem Çetin, Konya'da düzenlenen Özel Yükseköğrenim Yurtlar Arası 1. Dart Turnuvası'nda Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Çetin, turnuva boyunca sergilediği kararlı duruşu, stratejik oyun anlayışı ve yüksek konsantrasyonuyla dikkatleri üzerine çekti.

26 Mart 2025 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
TÜRGEV'li Zeynep Türkiye şampiyonu oldu
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Türkiye'nin farklı illerinden gelen yükseköğrenim öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Zeynep Meryem Çetin, tüm rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi ve burada sergilediği etkileyici performansla şampiyonluk kupasını kazandı.

Turnuva sonunda başarılı sporculara ödülleri, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tarafından takdim edildi. Çetin'in birinciliği, gençlerin doğru yönlendirme ve destekle ne denli büyük başarılara imza atabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Çok çalıştım, inandım ve kazandım"

Başarısının ardından duygularını paylaşan Zeynep Meryem Çetin, şunları söyledi:

Bu turnuva için uzun süredir çalışıyordum. Sabır, disiplin ve inançla hazırlandım. Bu başarıyı bana inananlara ve her zaman yanımda olan TÜRGEV ailesine ithaf ediyorum. Destekleri olmasaydı bu noktaya gelmem çok zor olurdu.

"Gençlerimizin her alanda yanındayız"

TÜRGEV yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Zeynep Meryem Çetin'in kazandığı bu şampiyonluk, kurum olarak gençliğe sunduğumuz destek anlayışının somut bir göstergesidir. Biz yalnızca akademik değil; sportif, kültürel ve kişisel gelişim alanlarında da öğrencilerimizin yanındayız. Zeynep'i yürekten kutluyor, bu anlamlı başarının diğer gençlere de ilham kaynağı olmasını temenni ediyoruz.

Başarıya giden yol TÜRGEV'le aydınlanıyor

Eğitimde fırsat eşitliği, değer temelli eğitim anlayışı ve kadınların güçlenmesi vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren TÜRGEV, Türkiye genelindeki yurtlarında kalan öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Zeynep Meryem Çetin'in şampiyonluğu, TÜRGEV çatısı altında yetişen binlerce öğrencinin azimle yürüdüğü yolda bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

  • Zeynep Meryem Çetin
  • Türkiye birincisi
  • Dart Turnuvası

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