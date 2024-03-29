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  • Turgut Altınok ''Altın çağını yaşayacaksınız'' diyerek duyurdu: Ayda 30 bin lira destek vereceğiz
Güncel

Turgut Altınok ''Altın çağını yaşayacaksınız'' diyerek duyurdu: Ayda 30 bin lira destek vereceğiz

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Güvenpark'taki minibüs esnafını ziyareti sırasında, 'Öğrenci ve emeklilerin ücretlerini belediye olarak biz karşılayacağız. Ödemeleri haftada bir ya da 15 günde bir, nasıl isterseniz o şekilde hesabınıza geçeceğiz. Ayrıca ayda 30 bin lira destek vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA29 Mart 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Turgut Altınok ''Altın çağını yaşayacaksınız'' diyerek duyurdu: Ayda 30 bin lira destek vereceğiz
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Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Altınok, Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi içinde kurulan "Azerbaycan Evi"nin açılışına katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'un da bulunduğu açılışta konuşan Altınok, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kültüre sahip olduğunu ve bu kültürün ilelebet yaşatılması gerektiğini belirtti.

Türk birliğinin önemine dikkati çeken Altınok, "Kökümüz bir, soyumuz bir, töremiz bir, aşımız bir, kederimiz bir, sevincimiz bir, neşemiz bir. Dolayısıyla bugünkü kardeş Azerbaycan evimizin Estergon Türk Kültür Merkezi'nde açılması, birbirimizin ve nesillerimizin kendini tanıması, özünü tanıması, atasını tanıması açısından çok önemli. Allah varlığımızı daim etsin." değerlendirmesinde bulundu.

- "ALTIN ÇAĞINIZI YAŞAYACAKSINIZ"

Açılışın ardından Çankaya'daki Güvenpark minibüs durağını ziyaret eden Altınok, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ile esnafın sorunlarını dinledi.

Seçimleri kazanması haline minibüs esnafına yönelik hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Altınok, "Bizimle beraber esnafımızın da yüzü gülecek. Gelirleriniz en az 3 misli artacak. Öğrenci ve emeklilerin ücretlerini belediye olarak biz karşılayacağız. Ödemeleri haftada bir ya da 15 günde bir nasıl isterseniz o şekilde hesabınıza geçeceğiz. Ayrıca ayda 30 bin lira destek vereceğiz. Altın çağınızı yaşayacaksınız." açıklamasında bulundu.

Belediyenin her şeyinin halka ait olduğuna işaret eden Altınok, belediyenin tüm kapılarının sonuna kadar vatandaşa açık olacağını vurguladı.

Belediye başkanlığını kazanmaları halinde Ankara esnafının altın çağını yaşayacağını savunan Altınok, "Seçimden sonra yine buraya geleceğim. Beni Londra'da değil sokaklarda bulursunuz. Ankara, 24 saat yaşayan bir şehir olacak." ifadelerini kullandı.

  • Belediye destekleri
  • Öğrenci ve emeklilere destek
  • Güvenpark ziyareti

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