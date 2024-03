Turgut Altınok: 'CHP'liyim; ama sana oy vereceğim' diyen çok kişi var

Turgut Altınok, Keçiören Belediye Meclisi'nde Keçiörenli muhtarlarla bir araya geldi. Altınok, muhtarlara tablet hediye etti.

Muhtarların bilgisayar isteklerini karşıladıklarını belirten Altınok, Ankara'da Muhtar Evi yapacaklarını vadederek, bu alanın tüm ihtiyaçlarının da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştiride bulunan Altınok, Keçiören Belediyesi'ndeki 5 yıllık görevinde kimseye ayrımcılık yapılmadığını söyleyerek, "Oy versin vermesin, belediye başkanı bütün kentin belediye başkanıdır. Dün katıldığı programda, 'Bizimle olan belediyeler kazandı' dedi. Yani diyor ki; 'CHP'li belediyelere çok hizmet ettim, olmayanlara da hizmet etmedim.' Eşit hizmet yapmadığını dün akşam televizyonda söyledi. Yani 'Benim partimden olmazsanız, gerçi partisi de belli değil, size hizmet yapmayacağız' diyor. Biz, eşit ve adil hizmet edeceğiz. Biz asla ayrımcılık yapmadık" ifadelerini kullandı.

'6 AYDA KEÇİÖREN'İN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARINI BİTİRECEĞİZ'

Ankara'da çözülmesi gereken birçok problem olduğunu ifade eden Altınok, "Keçiören'de 1 yıl içerisinde kentsel dönüşüm planları yaptık ama Ankara Büyükşehir Belediyesi veto etti. İlk 6 ay içerisinde Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını bitireceğiz. Çankaya'da da herkes şikayetçi. Orada da kentsel dönüşümü yapacağız. İnsanlar öldükten sonra ah vah demenin anlamı yok. Bütçe çok. Bizler çok iş yapacağız. Her sokakta Altınok'un hizmeti var, her sokakta Altınok'un ayak izi var. Her gün mesaide olan bir adam var. Keçiören'de de bu hizmetler devam edecek. Nüfus olarak 6'da 1'iz. Her sene belediye bütçesinden Keçiören'e 10 milyar düşer. Keçiören'de bir tane yaptığı eser yok. Biz Ankara'ya çok hizmet yapacağız. Altınok, yine sokaklarda olacak. Hayalet bir belediye başkanı olmayacak. Siyasetin matematiği var. Vatandaş, 'Ankara'yı hak ettiği hizmetlerle donatacak olan Altınok'tur' diyor. Ankara'da altın çağ başlayacak. Sokakta, 'CHP'liyim; ama sana oy vereceğim' diyen çok kişi var" dedi.

"AK PARTİ'YLE KADINLARIMIZ DAHA ÇOK YER ALMAYA BAŞLADI'"

Turgut Altınok, Altındağ Kültür Merkezi'nde Dünya Kadınlar Günü programına katıldı. Altınok, Büyükşehir Belediyesi'ne seçildikten sonra kadınların hayatını her alanda kolaylaştıracaklarını belirterek, "Bütün çileyi, sıkıntıyı anneler çekiyor. Her anne, bir öğretmendir. Artık kadınlarımız her alanda aktif görev alıyor. Cumhuriyetin ilanından sonra seçme ve seçilme hakkı, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha önce verildi. 2002 yılında AK Parti'nin kuruluşu da bir milattır. Çünkü kadın milletvekili sayımız artmıştır. Muhalefet partilerimizin bu konuda çok sesi çıkıyor; ama icraatları yok. Cumhurbaşkanımızın bu konuda icraatı var. Cumhurbaşkanımız diyor ki; 'Şu sıralarda kadın milletvekilimiz olacak.' AK Parti'yle beraber kadınlarımız siyasette ve iş dünyasında daha çok yer almaya başladı" dedi.

31 Mart'tan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde birçok kadın yönetici, çalışan olacağını söyleyen Altınok, "Ankara'da zafer, Cumhur İttifakı'nın olacak. Hep beraber Ankara'nın kayıp yıllarını 31 Mart'ta bitireceğiz. Sokak anketlerinde öndeyiz. 31 Mart'ta yalan ve sahte anketleri ters köşe yapacak mıyız? 31 Mart'ta sadece Ankara'yı değil, Türkiye'yi de kurtaracağız. Bu seçim 2024 seçimi değil, 2028 seçimidir. Herkes tabloyu böyle görsün. Eseri ve başarısı olmayan, dışarıdan desteklenen ve beslenen değil, Anadolu'nun saf çocuklarına teslim edeceğiz. 31 Mart'ta zafer, Cumhur İttifakı'nın olacak. Kadınlarımızın sağlıklı, mutlu, güzel bir geleceği olsun. Kadınlar gününüz kutlu olsun" diye konuştu.