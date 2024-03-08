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Turgut Altınok, EGO'da aktarma ücretini kaldıracaklarını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçilmesi halinde EGO'daki aktarmalardan ücret almayacakları vaadinde bulundu.

AA8 Mart 2024 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Turgut Altınok, EGO'da aktarma ücretini kaldıracaklarını açıkladı
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Altınok, katıldığı televizyon programında, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde Ankaralıların teveccühüyle karşılaştığını söyledi.

"Sokak anketi"nin gerçeği yansıttığını ifade eden Altınok, "Hacı Bayram Camisi'nden Ulus Hali normalde 5 dakikadır. Geçtiğimiz cuma günü 3 saatte ancak gidebildim. Sokak anketleri 'Ankara' diyor. Genel seçimde Cumhur İttifakı'na oy verenlerin oylarını zaten muhafaza edeceğiz, bunun üzerine de çıkacağız. MHP ve BBP teşkilatlarımız da harıl harıl çalışıyor." dedi.

CHP'ye yakın anket şirketlerinin geçen yılki seçimlerden önce de gerçeği yansıtmayan sonuçlarla kamuoyunu yanılttığını belirten Altınok, Ankara'da seçimi kazanacaklarını dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıl önce "Sudan para almayacağım. Ankara'da ulaşım pahalı." dediğini kaydeden Altınok, Yavaş'ın göreve geldiğinden beri "ne dediyse tersini yaptığını" söyledi.

Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapma, köylerde su aboneliğinden ücret almama sözü veren Altınok, "EGO'daki aktarmalardan ücret almayı kaldıracağız. Şu an aktarma ücreti olarak oradan 7 lira alınıyor. Aktarmaları da ücretsiz yapacağız." diye konuştu.

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