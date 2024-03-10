İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Turgut Altınok, Türk Dünyası Korosu'nu izledi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dünyası Korosu'nun konserini dinledi.

AA10 Mart 2024 Pazar 22:26 - Güncelleme:
Turgut Altınok, Türk Dünyası Korosu'nu izledi
ABONE OL

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Korosu konserini izleyen Altınok, koronun kurucularından Azerbaycanlı şarkıcı Azerin'e teşekkür etti.

Koronun, Türk dünyasını gezerek konserler vermesi gerektiğini ifade eden Altınok, konseri dinlemeye gelenlerin ramazan ayını da tebrik etti.

Altınok, "Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde her gün insanlık ölüyor, Ramazan ayı onların kurtuluşuna vesile olsun. Dünyada mazlum olan, ezilen, zulme uğrayan insanlığın kurtuluşuna vesile olsun." dedi.

Keçiören'in her sokağında hayata geçirdiği eserlerin izi olduğunu kaydeden Altınok, şunları söyledi:

"Bir gecekondu şehrinden bir dünya şehrine, böyle bir belediyecilik dünyada yok. Atatürk Cumhuriyet Kulemizi görüyor musunuz, ışıkları tüm Ankara'yı aydınlatıyor. Ankara'nın ışıkları söndü, 31 Mart'ta Ankara'nın ışıklarını hep birlikte yakacağız."

Altınok, konuşmasının ardından Azerin'e çiçek takdim ederek, koro üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konsere, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan ile Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, ilçe başkanları ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.