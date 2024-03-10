Turgut Altınok, Türk Dünyası Korosu'nu izledi

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Korosu konserini izleyen Altınok, koronun kurucularından Azerbaycanlı şarkıcı Azerin'e teşekkür etti.

Koronun, Türk dünyasını gezerek konserler vermesi gerektiğini ifade eden Altınok, konseri dinlemeye gelenlerin ramazan ayını da tebrik etti.

Altınok, "Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde her gün insanlık ölüyor, Ramazan ayı onların kurtuluşuna vesile olsun. Dünyada mazlum olan, ezilen, zulme uğrayan insanlığın kurtuluşuna vesile olsun." dedi.

Keçiören'in her sokağında hayata geçirdiği eserlerin izi olduğunu kaydeden Altınok, şunları söyledi:

"Bir gecekondu şehrinden bir dünya şehrine, böyle bir belediyecilik dünyada yok. Atatürk Cumhuriyet Kulemizi görüyor musunuz, ışıkları tüm Ankara'yı aydınlatıyor. Ankara'nın ışıkları söndü, 31 Mart'ta Ankara'nın ışıklarını hep birlikte yakacağız."

Altınok, konuşmasının ardından Azerin'e çiçek takdim ederek, koro üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konsere, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan ile Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, ilçe başkanları ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.