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  • Turgut Altınok'tan DEM Parti ile el sıkışanlara ''T.C.'' ibaresi tepkisi: Aynada kendilerine baksınlar
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Turgut Altınok'tan DEM Parti ile el sıkışanlara ''T.C.'' ibaresi tepkisi: Aynada kendilerine baksınlar

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 'Keçiören Belediyesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin bulunmadığına' dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Altınok, 'DEM ile el sıkışanlar, bütün ömrünü Türk dünyası ve Türk milliyetçiliğine hizmete adamış Turgut Altınok ile ilgili konuşurken aynada kendilerine baksınlar. Kasıtlı olarak oluşturulan bu kurgu yalanlara yönelik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklama hasıl olmuştur.' dedi.

AA9 Nisan 2024 Salı 14:03 - Güncelleme:
Turgut Altınok'tan DEM Parti ile el sıkışanlara ''T.C.'' ibaresi tepkisi: Aynada kendilerine baksınlar
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Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, Keçiören Belediye Başkanlığı görevine geldikleri 1994'ten itibaren, belediyenin yaptığı tüm tesis, işletme, park ve bahçelerdeki tabelalarda "T.C. Keçiören Belediyesi" ibaresi bulunduğunu belirtti.

İlçeyi, Atatürk Botanik Bahçesi, Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, Türk Dünyası Meydanı, Estergon Kalesi gibi "tarih ve kültüre iz bırakan" eserlerle donattıklarını kaydeden Altınok, bu tesislere Türk dünyasının, şehitlerin, gazilerin ve kahramanların isimlerini verdiklerini ifade etti.

Keçiören'i Türk dünyası ve Türk Tarihi'nin merkezi haline getirdiklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinden sonra görevi devralan yeni yönetimin, Keçiören Belediyesi'nde T.C. ibaresinin bulunmadığına dair asılsız iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. DEM ile el sıkışanlar, bütün ömrünü Türk dünyası ve Türk milliyetçiliğine hizmete adamış Turgut Altınok ile ilgili konuşurken aynada kendilerine baksınlar. Kasıtlı olarak oluşturulan bu kurgu yalanlara yönelik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklama hasıl olmuştur."

Altınok ayrıca, Türk milletinin ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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