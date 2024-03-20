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Turgut Altınok'tan manipülatif haberlere ilişkin açıklama! Suç duyurusunda bulunacak

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'tan kamuoyuna önemli açıklama geldi. Altınok, hakkında yapılan asılsız iddialara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

20 Mart 2024 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Turgut Altınok'tan manipülatif haberlere ilişkin açıklama! Suç duyurusunda bulunacak
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Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sürecinde kendisi hakkında yapılan asılsız iddialarla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Altınok, mal beyanını açıkladıktan sonra ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve manipülatif çabaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Altınok, Ankara'daki TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortaklık ve Antalya'da 600 ev sahibi olduğu yönündeki haberlerin tamamen yalan ve iftira olduğunu vurguladı. Ayrıca, siyasete girmeden önce kazandığı mal varlığının belediye başkanlığı döneminde azaldığını, artmadığını ifade etti.

Yapılan anket sonuçlarının aksine, sokakların ve başkentin kendisine olan desteğinin ve güveninin arttığını söyleyen Altınok, bu durumun karşısında panikleyen bazı çevrelerin seviyesizce yalan haberler ürettiğini iddia etti.

Altınok, bu tür yalan ve iftira içeren haberleri yayınlayan ve yorum yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Ayrıca, Murat Ağırel'in kaynak göstermeden ve kendisine danışmadan yaptığı iddialar nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Turgut Altınok, kamuoyuna yaptığı açıklamada, seçim sürecinin sağlıklı ve adil bir ortamda devam etmesi için gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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