İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a önemli soru: Londra'dan ev aldınız mı?
Güncel

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a önemli soru: Londra'dan ev aldınız mı?

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, kimin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına yönelik araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Altınok, 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı? Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne' dedi.

17 Mart 2024 Pazar 01:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok önemli açıklamalarda bulundu. Altınok, son haftalarda mal beyanı konusunda çıkışlar yapan Yavaş'a oldukça önemli bir soru sordu. Altınok, kimin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına yönelik araştırma yapılması gerektiğini altını çizerek şöyle konuştu:

LONDRA'DAN EV ALDINIZ MI?

"Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı artanlara onlara sormak lazım: "Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?' Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne, Altınok için aslında, şunu demeleri lazım: 'Hangi görüşe, hangi ideolojiye sahip olursa olsun, ya Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı çoğalmış mı, azalmış mı?' Yani, kaç kişi varsa Türkiye'de, çıkarsınlar; milyar dolar tutacak mal varlığı açıklayan Belediye Başkanı var. Sorun bakayım, Belediye Başkanı olmadan önceki mal varlığı neydi, şu anki mal varlığı ne? İş yok laf da yok, efendim, hayalet bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ankara'da olmayan, Ankara sokaklarında olmayan, seçimden seçime ortaya çıkan; seçimden seçime Ankara'nın ilçelerini gezen sadece. Efendim, seçim bürolarını, kurdelesini kesen bir Büyükşehir Belediye Başkanı var Ankara'da, maalesef."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.