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Turgut Altınok'tan Öztürk Türkdoğan'a tepki: DEM Parti ile CHP'nin ortaklıkları var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 'DEM Parti ile CHP'nin Türkiye'nin birçok yerinde hem de Ankara'da ortaklıkları var. Bunu sıradan biri de söylemiyor, eş başkan adayı söylüyor. Mesaj açık. Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında tokalaştığı, yan yana geldiği karelerle örtüşüyor' dedi.

DHA28 Mart 2024 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
Turgut Altınok'tan Öztürk Türkdoğan'a tepki: DEM Parti ile CHP'nin ortaklıkları var
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Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Keçiören ilçesinde seçim otobüsü ile tur düzenledi. Otobüsün üzerinden halkı selamlayan Altınok, çocuklara hediye dağıttı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Altınok, DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan'ın Ankara'nın 3 ilçesinde aday göstermediklerini açıklaması ile ilgili, "Her şey ortada, açık. DEM Parti ile CHP'nin Türkiye'nin birçok yerinde hem de Ankara'da ortaklıkları var. Bunu sıradan biri de söylemiyor, eş başkan adayı söylüyor. Mesaj açık. Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında tokalaştığı, yan yana geldiği karelerle örtüşüyor. Bunca şehidimiz, kahramanımız ne olacak. 2-3 tane fazla belediye almak vatandan değerli şeyler mi? Atatürk, 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyor. Bunlar Atatürk düşmanıdır. Atatürkçü olan, milliyetçi olan, ulusalcı olan hiç kimse ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerle yan yana, aynı safta duramaz. Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanlarıdır. Gaflet ve dalalette olanlar uyanmalı ve gerçek tabloyu görmeli. Şehirleri terör örgütüne emanet ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Ankara'nın son 5 yılının boş geçtiğini söyleyen Altınok, "Ankara'ya 5 yılda katma değeri olan bir tane eser kazandırmaz mı insan? Çocuklara, geleceğe dair kaç tane eseri var? Bomboş bir adam. Vizyonu olmayan, eseri olmayan bir aday ve 'Size hizmet etmeyeceğim, benden eser ve hizmet beklemeyin. Ne yaparsanız yapın size hizmet etmeyeceğim' diyen bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ankara bir 5 yıl daha bu 'Yavaş' yılları taşıyamaz" diye konuştu.

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