Turgut Altınok, Ankara'nın Sincan ilçesinde Başkent Organize Sanayi Yönetimi ile bir araya geldi. Altınok, ülkelerin gücünün, sanayi ve ihracat ile ölçüldüğünü belirterek, "Sizler gece gündüz, dur durak demeden ülkemize vergi verip istihdam sağlıyor, ekonomimize katkı sağlıyorsunuz. Bugün Ankara'da 10 tane organize sanayi bölgesi olsa işsizlik diye bir şey kalmaz. Yani belediye başkanı şehrin ekonomisini geliştirebilir. Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir; ama maalesef 'benden proje beklemeyin' diyen bir belediye başkanı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayısın. Kasaba adayı değilsin. Cumhuriyetimizin başkentine adaysın. 'Benim projem yok' diyorsun. O zaman neden aday oluyorsun? Takdir Ankaralıların" dedi.

'BİZİM AKLIMIZ FİKRİMİZ ANKARA'

Seçimden seçime değil her daim sokakta olacaklarını ifade eden Altınok, "Siz bizi bulmayacaksınız, biz sizi bulacağız. Altınok, makamların değil sokakların adamı. Belediye başkanını Ankara'dan çok Londra sokaklarında görüyorlar. Bizim aklımız fikrimiz Ankara. Başkenti hak ettiği ve layık olduğu yere getireceğiz. Ankara, 24 saat yaşayan bir şehir olmalı. Yaşaması için, sanat, kültür, spor alanında gelişmiş, gezilecek yerleri olan bir başkent olması gerekiyor. Biz bu şehri eserlerle ve hizmetlerle dolduracağız. Ağlayanlardan da olmayacağız. Atatürk ne diyor, 'Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz'" diye konuştu.

'KEÇİÖREN BELEDİYESİNİN BORCU YOK'

Keçiören Belediyesi kasasında güncel olarak herhangi bir borç bulunmadığını belirten Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldikleri takdirde mevcut olan 100 milyarlık bütçeyi 130 milyar liraya çıkarabileceklerini belirterek, "Bizim her yıl belirli bir süre sonra bütçemiz artıyor, yeni bir bütçe yapıyoruz. Nasip olursa 100 milyar değil en az 130 milyarla kapatacağız. Hep böyle bizde. Borçla alıyor, parayla kapatıyoruz. Yatırımlar yapıyoruz, bir sürü eserler yapıyoruz. Borç batağından alıyoruz. Şimdi kasasında yine parayla belediye bırakıyoruz. Kaynak problemi diye bir problem yok. 252 tane araç aldık; ama Keçiören Belediyesinin bir kuruş borcu yok" ifadelerini kullandı

'SİNCAN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN DAHA ÇOK İŞ YAPTI'

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Sincan ilçesinde MHP Seçmen İletişim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Altınok, yapılan anketlerde önde göründüklerini belirterek, "Son anketler ortada. Sincan'da da başarılı hizmetler yapmış Sincan Belediye başkan adayımızı yüksek bir oyla seçeceğiz. Büyükşehir'in, Sincan'a yaptığı bir şey var mı? Büyükşehir'in bütçesi nerede, Sincan Belediyesi'nin bütçesi nerede? Büyükşehir'in bütçesi, Sincan'ın 100 misli olmasına rağmen Sincan, Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok iş yaptı. Ankara'ya 100 tane söz verip tutmayan, çapı ve vizyonu olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı var" dedi.

'20 BİN KİŞİ KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAK'

Törekent Metrosu'nu Yenikent'e kadar uzatacaklarını vadeden Altınok, "Sincan'a kütüphane, kültür merkezi, çocuk merkezi, bilim merkezi yapacağız. Çocuklarımızı her alanda yetiştireceğiz. Yeni iş kuracak kadınlarımıza ve gençlerimize 100 bin TL'ye kadar hibe desteği vereceğiz. Ankara'da 5 yılda bir tane kentsel dönüşüm projesi yapmadı. Sincan'da hızlı şekilde kentsel dönüşüm planını yapacağız. Evi olmayan 20 bin kişi, kira öder gibi ev sahibi olacak" diye konuştu.

Altınok, ardından Sincan Şoförler Odası'nı ziyaret etti. Oda üyelerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendilerine ulaşımda yüzde 50 zam sözü verdiğini belirtmesi üzerine Altınok, "Üniversite öğrencilerimizin ulaşımı ücretsiz olacak; ama ayda kaç öğrenci bindiyse parasını vereceğiz. Sizi mağdur etmeyeceğiz. Dolmuşçulara, halk otobüslerine de mazot desteği vereceğiz" dedi.