Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı! 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan kimdir?

16 Haziran 2020 Salı 11:28 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 11:28

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Turgut Aslan, kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyaret edilen Turgut Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Bu karar üzerine vatandaşlar Turgut Aslan kimdir? Turgut Aslan kaç yaşında ve nereli? gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan hakkında merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

TURGUT ASLAN KİMDİR?

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğdu.

Turgut Aslan 1981 yılında Polis Koleji'nden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. 58 yaşındaki Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti.Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı olarak atandı.

Turgut Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı.1'inci Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.

Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilen Turgut Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı.

Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü.

15 TEMMUZ'DA BAŞINDAN VURULDU!

Turgut Aslan 15 Temmuz'da FETÖ'cülerle mücadele ederken rehin alınmış, başından vurulduktan sonra geçirdiği operasyonla hayata tutunmuştu.

15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak “gazi' unvanı almıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Aslan'a 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.

2014 YILINDA TEM DAİRE BAŞKANI OLDU

Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı.Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü.

BAKAN SOYLU: TURGUT ABİ, SEN BİZİM KAHRAMANIMIZSIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz için, FETÖ’nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim." diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız"

5 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararlarla birlikte 5 ilde emniyet müdürü değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.