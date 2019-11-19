Tüm Müge Anlı takipçileri Turgut Özyürek'e ne oldu? Müge Anlı Turgut Özyürek olayı nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 58 yaşındaki Turgut Özyürek Manisa Ahmetli'den 18 Ekim'de kayboldu. Hayriye Özyürek kendisinden haber alamadığı kanser hastası kardeşi Turgut Özyürek'i aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Evini satan Turgut Özyürek'in parayı eşine takı alarak harcadığı ortaya çıktı. Müge Anlı Turgut Özyürek'in kaybı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TURGUT ÖZYÜREK'E NE OLDU?

Manisa’da 18 Ekim günü kaybolan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, her yerde kayıp olarak aranıyor. Ağabeyinin bir türlü ortaya çıkmamasından büyük endişe duyan Hayriye Özyürek Müge Anlı’ya başvurdu.

Anlı, yaptığı araştırmada öldürüldüğü düşünülen Turgut Özyürek’in bir yıl önce Necla adlı bir kadınla evlendiğini ve bu kadının 7 kez evlendiğini ortaya çıkardı.

Yaşadığı birliktelikler nedeniyle 8’inci kocasının başına bir şey geldiği düşünülen Necla Özyürek; “Evet, 8 kere evlendim. Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez” diyerek tepki topladı.

MÜGE ANLI TURGUT ÖZYÜREK OLAYI NEDİR?

Turgut Özyürek ve eşi tartışmış bunun üzerine de eşi evden ayrılmış. Hayriye Özyürek yaşananları öğrendiğinde kardeşi Turgut Özyürek'e "karın seni dolandırdı" demiş. Bu söz sonrası Turgut Özyürek ablasının telefonlarını 20 gün boyunca açmamış. Hayriye Özyürek de bunun üzerine karakola gidip kayıp başvurusunda bulunmuş. Polisler Turgut Özyürek'in evine gittiğinde kimseyi bulamamış.

1 YIL ÖNCE EVLENDİĞİ KARISI KONUŞTU

Necla Hanım, "7 evlilik yaptım. Eşlerimden bana ne ev ne sigorta hiçbir şey kalmadı. Turgut Bey ile para ve altın için evlenmedim. Huzur bulmak için evlenmiştim o da benden beter çıktı. Yüzük, küpe, 3 tane çeyrek altın bir tane de saat alındı. Peşin 7 bin TL'ye yatak odası alınmıştı. O gidince yatağı sattım."