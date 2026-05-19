Turhal'da çok sayıda ev sular altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Almus Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi ve dolusavaktan taşma riskinin gündeme gelmesi ilçede endişeyi artırırken, barajdan gelecek muhtemel taşkın öncesinde Borsa Mahallesi'nde çok sayıda ev sular altında kaldı.

IHA19 Mayıs 2026 Salı 08:51 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Yeşilırmak kenarındaki evlerde su birikintileri oluşturdu. Özellikle Borsa Mahallesi'nde bazı evlerin giriş ve zemin katlarını su bastı. Bazı vatandaşların güvenlik amacıyla üst katlara çıktığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Abbas Keskin, yaşanan durumun endişe verici boyuta ulaştığını belirterek; "Şu an Turhal Borsa Mahallesi'ndeyiz. Almus Barajı hiç taşmamışken evler su altında kaldı. Bu tarafa doğru her yer deniz gibi. Yarın Almus Barajı taştığında ne olacak biz onu bilmiyoruz. İnsanlar ikinci kattan aşağı inemiyor. Evler su altında kaldı" dedi.

