Turhal'da çok sayıda ev sular altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Yeşilırmak kenarındaki evlerde su birikintileri oluşturdu. Özellikle Borsa Mahallesi'nde bazı evlerin giriş ve zemin katlarını su bastı. Bazı vatandaşların güvenlik amacıyla üst katlara çıktığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Abbas Keskin, yaşanan durumun endişe verici boyuta ulaştığını belirterek; "Şu an Turhal Borsa Mahallesi'ndeyiz. Almus Barajı hiç taşmamışken evler su altında kaldı. Bu tarafa doğru her yer deniz gibi. Yarın Almus Barajı taştığında ne olacak biz onu bilmiyoruz. İnsanlar ikinci kattan aşağı inemiyor. Evler su altında kaldı" dedi.