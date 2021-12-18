Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:05 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:05

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayan ve dün Kars'tan ilk seferine uğurlanan "Turistik Doğu Ekspresi", Sivas Tren Garı'na ulaştı.

Tren garında Sivas halayı ile karşılanan yolculara, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile protokol üyeleri çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Yolculardan Burcu Akkan, Turistik Doğu Ekspresi'ne Ankara'dan katıldıklarını belirterek, "Şu an Sivas'a geldik. Bu seyahat gerçekten çok güzel bir deneyim. Herkesin ömründe en az bir kez bu deneyimi yaşamasını isterim. Ayrıca tren de çok güzel, her şey temiz ve personel de çok ilgili." dedi.

Alanya'dan bu yolculuğa katıldıklarını anlatan Tuğçe Arslan ise "Yer bulamadığımız için uçakla Kars'a geldik ve Turistik Doğu Ekspresi yolculuğumuz oradan başladı. Ayrıca Sivaslılara da bizi halk oyunları eşliğinde karşıladıkları için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Turistik Doğu Ekspresi", yolcuların kentin tarihi mekanlarını ve müzelerini gezmesinin ardından gardan ayrılarak Ankara'ya hareket edecek.