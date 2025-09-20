İSTANBUL °C / °C
20 Eylül 2025 Cumartesi
Güncel

Turistik Karaelmas Treni sefere başlıyor! Batı Karadeniz'in güzelliklerini keşfedecek

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlere başlayacağını duyurdu.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 11:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Ankara-Zonguldak-Ankara Hattı'nda işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuk etmeye devam edeceğini belirten Uraloğlu, "Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, trenin, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle işletildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üçlü protokol imzalandı. Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'miz bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara-Zonguldak güzergahında Karabük Yeşilyenice'de, Zonguldak-Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak."

