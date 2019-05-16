Turistlere 7/24 sağlık desteği

Uluslararası Hasta Destek Birimi ve Çağrı Merkezi Birim Sorumlusu Vicdan Akıncı, merkezde İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça ve Arapça dillerinde hizmet verildiğini belirterek “Yurt dışından gelen hastalara, sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında hizmet sunuyoruz. Hasta ve doktor arasında iletişimi sağlayarak, tercüme hizmeti veriyoruz. Bu şekilde hastanın sıkıntılarını hekime aktarıyoruz” dedi.

EN ÇOK ANTALYA ARADI

Akıncı, “0850 288 38 38” numaralı hattan ücretsiz ulaşılabilen merkeze en çok Antalya’dan çağrı geldiğini kaydederek, “Rus, Alman ve Fransız turistlerden çağrı merkezine kene ve köpek ısırması, güneş çarpması, güneş çarpmasından dolayı çocuklarda oluşan ateş gibi şikayetler ulaşıyor. 2019’da şimdiye kadar 31 bin 337 çağrıyı aşmış durumdayız. Yaz dönemiyle bunun daha çok artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.