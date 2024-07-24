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Turistlere taksimetre açmayan taksiciye yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi

Beyoğlu'nda turistlere taksimetre açmayarak pazarlık usulü fiyat söyleyen taksi şoförüne 9 bin 574 lira para cezası ceza uygulandı.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Turistlere taksimetre açmayan taksiciye yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sivil trafik ekipleri, 18 Temmuz'da Galata Köprüsü üzerinde turist yolculara taksimetre açmayıp 600 lira fiyat söyleyerek pazarlık usulü taşımacılık yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan taksi şoförüyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerdeki 34 TAZ 50 plakalı taksinin sürücüsünün H.Y. olduğunu tespit etti.

Sürücü H.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "taksimetre kullanmamak" maddesinden 3 bin 135 lira, "belediye çalışma izin süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddesinden ise 6 bin 439 lira olmak üzere toplam 9 bin 574 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 34 TAZ 50 plakalı aracın taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alınarak araç trafikten men edildi.

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