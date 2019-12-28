İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama
Güncel

Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama

Beyoğlu'nda bazı eğlence merkezlerinde turistlere yüksek hesap çıkarıp ödemek istemeyenleri darbederek zorla ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 32 kişiden 23'ü tutuklandı.

AA28.12.2019  17:43 - Güncelleme: 28.12.2019  17:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Aralık'ta düzenlen eş zamanlı operasyonda, turistlere yüksek hesap getirdiği, itiraz edenleri darbederek ceplerindeki para ve kredi kartlarını şifreleriyle birlikte aldıkları öne sürülen 32 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında şüphelilerden rüşvet aldığı iddiasıyla haklarında adli ve idari işlem başlatılan 20 polis memuru ile 2 bekçinin de ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar
Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Dünyaca ünlü isim siparişi verdi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi

İşte Türk askerinin Libya'daki görevi!
İşte Türk askerinin Libya'daki görevi!

İşte Türk askerinin Libya'daki görevi!

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi
Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.