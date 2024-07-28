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Güncel

Turistleri 'iki katı' dolandıran taksici 'pes' dedirtti

İstanbul Sultanahmet'te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı iddia edilen taksici tepkilerin odağı oldu. Bazı otel çalışanları ve taksiciler arasında kurulan telegram gruplarından turist yolcu pazarlığı yaptığı öne sürüldü.

IHA28 Temmuz 2024 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Turistleri 'iki katı' dolandıran taksici 'pes' dedirtti
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Sultanahmet'te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı iddia edilen taksiciye meslektaşları tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanahmet'te taksiciler, iddiaya göre otellerden aldıkları turistleri taksimetre fiyatının iki katına anlaşarak taşıyan meslektaşlarına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otelden turisti alarak aracına götüren taksici, ardından otel çalışanı ile el sıkışıyor. Otel çalışanı ise taksiciye turistten ne kadar ücret alacağını tembihliyor. Görüntüleri çeken taksiciler, turistin araca binmesinin ardından meslektaşının yanına giderek tepki gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre özellikle otellerin yoğun olduğu tarihi Sultanhanmet bölgesinde bazı otel çalışanları ve taksiciler arasında kurulan telegram gruplarından turist yolcu pazarlığı yapılıyor. Otel çalışanları, komisyon karşılığı turistleri anlaştıkları taksicilerin fahiş fiyattan taşınmasını sağlıyor.

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