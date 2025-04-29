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Turistleri taşıyan tur otobüsü yan yattı!

Antalya'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 18'i Rus olmak üzere 19 kişi yaralandı. Yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

IHA29 Nisan 2025 Salı 10:35 - Güncelleme:
Turistleri taşıyan tur otobüsü yan yattı!
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde havalimanından yolcu alan tur midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18'i Rus uyruklu turist olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havalimanından Rus turistleri alan 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu muz serasının yanına yan devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 25 Rus uyruklu yolcudan 18'i ve araç sürücüsüyle birlikte toplam 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

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