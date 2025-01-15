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Turizm kentinde CHP'den büyük fiyasko! Liman işini ellerine yüzlerine bulaştırdılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Yat Limanı'nda iki yıl önce başlattığı parke taşı işini eline yüzüne bulaştırdı. Liman yolu, köstebek yuvasına döndü.

Akşam Gazetesi15 Ocak 2025 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Turizm kentinde CHP'den büyük fiyasko! Liman işini ellerine yüzlerine bulaştırdılar
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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak 2023'te başlatılan 34 milyon TL bütçeli, Yat Limanı'nın zemindeki parke taşlarının değişimini de kapsayan altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, turizm kenti Marmaris'in kabusu oldu. Belediyenin önce şantiyeye sonra yapboz tahtasına dönüştürdüğü 1 kilometrelik şeridin zeminine döşenen taşların büyük bölümü yine kırıldı.

SEZONA YETİŞMEDİ

Şantiyeye dönüşen limandaki çalışmalar, hem turistlerden hem de esnaftan tepki çekti. Önce 15 Nisan, ardından 15 Mayıs 2023'te tamamlanacağının sözünün verilmesine rağmen yaz sezonuna kadar çalışmalar bitirilemedi. Aralık 2023'te ise tüm yat limanının zemini yerine 'yama' usulü çalışma başlatıldı. Mart 2024 yerel seçiminden önce çalışmalar tamamlandı. Ancak yapılan son parke taşları da hasar gördü.

2 YILDA 3 KEZ YENİLENDİ

1 kilometrelik limandaki parke taşları 2 yılda 3 kez değiştirildi. Son yapılanlar da kısa sürede kırılmaya başladı. Liman, kıyısındaki lüks yatlar ve eşsiz manzarasından çok 'kırık taşlar limanı' olarak anılır oldu. Turizm sezonunun açılmasına aylar kala Başkan Ahmet Aras'ın hiçbir çalışma yapmaması dikkat çekti.

Tatil merkezine yakışmayan görüntülere sahne olan Yat Limanı'ndaki parke taşları, vatandaşların tepkisini çekiyor.

  • Muğla Büyükşehir Belediyesi
  • kaldırım

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