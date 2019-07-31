Turizmde ‘lezzet’ atağı 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, yanına kentin güçlü sanayi ve ticaret odalarıyla milletvekillerini alarak başlattığı atak, yakın bir gelecekte Anadolu’nun yeni kalkınma hamlesinin örnek çalışması olarak değerlendirilebilir. Çünkü Şahin, zaten güçlü bir ekonomiye ve köklü üretim geleneğine sahip olan Gaziantep’in yeni hamlesini bir kentin yeniden yapılanması olarak görmüyor, bir “metropolitan bölgenin toplu kalkınması” olarak değerlendiriyor. 12-15 Eylül tarihlerinde ikincisi gerçekleşecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali-GASTROANTEP’in İstanbul tanıtımında önemli bilgiler aktardı. Gaziantep’i önemli yol kavşaklarındaki konumu, tarihi ve 5 Organize Sanayi Bölgesi’yle Kilis-Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Adıyaman-Şanlıurfa’nın “metropolitan bölge” kavramının merkezine yerleştirmesinin elle tutulur bir nedeni var: Dünyada hangi kent, hemen yanı başında süren 9 yıllık bir savaş ve yüzbinlerce sığınmacının getirdiği yüke rağmen 150 yeni fabrika açar, bunu Gaziantep yaptı diyor.

BAKLAVAMIZA KİMSE SAHİP ÇIKAMAYACAK

Gaziantep’in toplam ihracatı 7.5 milyar dolar, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GAİB Koordinatör Başkanı A.Fikret Kileci’nin verdiği bilgilere göre bu ihracatın 1 milyar 250 milyon doları gastronomi zeminli… Gaziantep Türkiye’nin 6’ncı büyük ekonomisine sahip bir kent…Şahin heyecanlı, hedeflerini iyi belirlemiş: Dünyada gastronomi kenti olarak adlandırılan altı kent var, Londra, Lyon, Paris, San Sabestian, Milano ve Dubai, yedincisi biz olacağız, UNESCO ile aynı dilden konuşmayı öğrendik, 19 ürünümüzde artık coğrafi işaret var, yani baklavamıza kimse sahip çıkamayacak mesela… Zenginliği parayla ölçmüyoruz, kültürel mirasın zenginliğine yaslanarak yürüyeceğiz, kentsel rekabetimizin temelinde tarihimiz, kültürümüz ve haliyle coğrafi konumumuz yer alacak…

ALTERNATİF TURİZM GÜÇLENİYOR

Gaziantep’in geleceği için birleşmiş tüm kurumlar, bölgenin turizm geleceğinin ana zeminini de iyi belirlemiş. Şahin’e kulak vermekte yarar var…“Deniz-kum-güneş turizminin rotaları belli ama dünyada artık alternatif turizm güçleniyor. Bizim hedefimiz,

esas olarak Kapadokya’ya gelen Japon ve Çinliler başta kültür turizmini benimsemiş Asyalı turisti buraya çekmek bunu yaptığımızda büyük bir potansiyeli yakalamış olacağız… Minik bir bilgi de GASTROANTEP’le ilgili verelim... Dünya çapında şefler gelecek, gastronomi meraklıları için çok önemli paneller, gösteriler, sunumlar olacak ama çocuklar arasındaki yarışmalar, gençlere dönük aktiviteler, özellikle de yerel şeflerin katılacağı yarışmayla festivalin yerelleşmesi çok önemli…