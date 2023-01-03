Turizmde ''yeni fuar merkezi'' memnuniyeti

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı yanında açık ve kapalı alanlarıyla toplam 433 bin metrekarelik bir fuar alanının inşaatına başlandığının haberini turizm sektörü adına memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eresin, TÜROB olarak, Atatürk Havalimanı'nın kapanmasıyla Atatürk Havalimanı'nın terminallerinin yeniden düzenlenerek 'Fuar ve Kongre Merkezi' olarak değerlendirilmesinin, bölgenin mevcut gelişmiş konaklama ve ulaşım altyapısı ve ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirttiklerini ve hükümetimizden bu yönde çeşitli dönemlerde taleplerde bulundukları bilgisini paylaştı.

Atatürk Havalimanı etrafında yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım değeriyle ülke ekonomisine yıllık 500 milyon avroyu aşan katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişiye istihdam sağlayan yaklaşık 100'e yakın otel bulunduğunu bildiren Eresin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yatırımların atıl kalmaması için, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda, bölgede inşasına başlanan fuar merkezinin tekno parklar, spor alanları, tematik parklar, konser alanları, millet bahçesi, eğlence merkezleri gibi cazibe ve çekim merkezleri ile bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda bölgenin uluslararası nitelik kazanacağına olan inancımız tamdır.



Hayata geçirilecek fuar merkezinin ülkemizin ihracatı ve tanıtımına katkılarının yanında Atatürk Havalimanı bölgesinde atıl kalma endişesi yaşanan konaklama tesislerinin de ülke ekonomisi ve istihdamına katkılarını artırarak sürdürmesine çok önemli katkısı olacaktır. Bu itibarla, fuar merkezinin ülkemize ve İstanbul'a hayırlı olmasını diler, sesimize kulak verdiği ve bizleri duyduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür eder şükranlarımızı sunarız."