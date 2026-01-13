İSTANBUL 5°C / 3°C
  Turizme sıkı denetim: Binlerce otel denetlendi, yüzlercesinin faaliyeti durduruldu
Güncel

Turizme sıkı denetim: Binlerce otel denetlendi, yüzlercesinin faaliyeti durduruldu

Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında geçen yıl 4 bin 14 otel ve tesis denetlenirken, eksiklikleri tespit edilen 363 tesisin faaliyeti durdurularak kapatıldı.

13 Ocak 2026 Salı 14:17
Turizme sıkı denetim: Binlerce otel denetlendi, yüzlercesinin faaliyeti durduruldu
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm güvenliğinin en fazla önem verdikleri konuların başında geldiğini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerin yıl boyunca belediyeler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte il genelindeki turistik tesislerde denetimler gerçekleştirdiğini belirten Akbıyık, bu kapsamda 4 bin 14 konaklama tesisinin denetlendiğini kaydetti.

363'ÜNÜN FAALİYETİ DURDURULDU

Denetimler sonucunda uygun olmayan koşullar tespit edilen 363 tesisin eksikliklerini giderinceye kadar kapatıldığını aktaran Akbıyık, 850 işletmeye yönelik işlemlerin ise sürdüğünü ifade etti.

Amaçlarının ceza yazmak olmadığını vurgulayan Akbıyık, turizm güvenliğine ilişkin en küçük ayrıntıya dahi dikkat edilmesinin ülkeye gelen turist sayısının artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

4 BİN 14 OTEL VE TESİS DENETLENDİ

Turizm güvenliği kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığınca 5 bin 504 tekne ve yatın denetlendiğini belirten Akbıyık, eksiklikleri bulunan 462 tekne ve yata idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Göç İdaresi Müdürlüğünce 346 otelin denetlendiğini aktaran Akbıyık, bu kontrollerde 264 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ise gıda güvenliği kapsamında 24 bin 387, turizm güvenliği kapsamında 10 bin 449 denetim gerçekleştirdiğini vurgulayan Akbıyık, 707 işletmeye idari yaptırım uygulandığını kaydetti.

  • muğla otel denetimi
  • güvenli turizm
  • sürdürülebilir turizm

