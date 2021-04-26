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Türk ailenin evini basmışlardı! Türkiye'den sert tepki: Bu barbarlığı lanetliyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni bir grubun saldırısına uğrayan Türk aileyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:15
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Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yeni Şafak'ın "Fransa'da 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı: 4 yaralı var" haberini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu barbarlığı lanetliyoruz. Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir. Vatandaşlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konunun yakından takipçisiyiz."

- OLAY

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirmişti.

Ermeni grubun Türk ailesine saldırması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

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