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Almanya'da akılalmaz olay! Türk aileye 'koronalı mektup'

Hamburg'da Önder Koca'ya mektup yollayan ırkçı kişi ya da kişiler, notta koronavirüs olduğunu iddia edip “Umarım virüs ailenize yayılır” diye yazdı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 08:50 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 08:50
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Almanya’da ırkçılar, Hamburg doğumlu Önder Koca’yı ve ailesini hedef aldı. Koca’nın posta kutusuna mektup bırakan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, mektuba koronavirüs bulaştırdıklarını yazdı. Evli ve iki çocuk babası 28 yaşındaki Önder Koca, “Posta kutumu açtığımda isimsiz bir mektup buldum. Açıp okuduğumda şok oldum. Mektupta ‘Size bir sürprizim var. Bende korona var. Bu mektuba da birçok kez öksürdüm, her tarafını da yaladım. Bu dünyadan tek başıma gitmeyeceğim. Benim son misyonum çocuklarıma ve torunlarıma yabancıların olmadığı bir Almanya bırakmak. Öl, yavaş yavaş öl. Almanya’yı Almanlara bırak. Sizlere kötülük diliyorum, umarım virüs aileniz içinde hızlı yayılır’ sözleri yer alıyordu. Hemen ellerimi dezenfekte ettim. Polise başvurdum” dedi. Koca, durumu Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğuna da bildirdiğini anlattı.

‘BİZLERİ TEDİRGİN ETTİLER’

Hamburg sağlık yetkililerine müracaat ettiğini belirten Koca, “Ne tür önlemler almam gerektiğini sordum. Bana söylediklerine göre kağıttan virüsün bulaşması çok ama çok düşük bir ihtimal. Ama ona rağmen bir hafta işe gitmememi ve kendimi karantinaya almamı önerdiler. Herhangi bir belirti olunca da kendilerine başvurmamı istediler. Böyle bir mektup almak bizi korkutmadı ama tedirgin etti” dedi.

(Hürriyet)

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