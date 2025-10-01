İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Türk aktivist: Gazze sahillerine varacağız

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin 'Amiral gemilerimiz Alma ve Sirius, İsrail tarafından alıkonuldu. Diğer gemilerle beraber Gazze'ye doğru devam ediyoruz. İnşallah tek bir gemi bile olsa Gazze sahillerine varacağız' dedi.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
Türk aktivist: Gazze sahillerine varacağız
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. İşgal güçlerinin ilk hedefi ise Alma ve Sirius gemileri oldu.

Gemilere ilk müdahale anlarını değerlendiren Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin, "Amiral gemilerimiz Alma ve Sirius, İsrail tarafından alıkonuldu. Diğer gemilerle beraber Gazze'ye doğru devam ediyoruz. İnşallah tek bir gemi bile olsa Gazze sahillerine varacağız" dedi.

