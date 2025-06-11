İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2025 Çarşamba / 15 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1986
  • EURO
    44,8222
  • ALTIN
    4208.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Türk aktivistin eşi: Devletimiz yanımızda

İsrail'in uluslararası sularda kaçırdığı Madleen gemisindeki Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu'nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu, baskın anını Akşam'a anlattı. Ordu, 'İsrail askerinin siluetini gördükten sonra eşimle irtibatımız kesildi. O an ölmesinden korktum ama gurur korkumu bastırdı' dedi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendisiyle sürekli irtibat halinde olduğunu belirten Ordu, Bakanlık yetkilileri bizi her an bilgilendiriyor. Hatta bana 'Merak etmeyin, 12 kişi arasında en sakini en rahatı eşinizdi' diyerek teselli ettiler' ifadelerini kullandı.

AKŞAM GAZETESİ11 Haziran 2025 Çarşamba 07:50 - Güncelleme:
Türk aktivistin eşi: Devletimiz yanımızda
ABONE OL

Soykırımcı İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için İtalya'dan hareket eden Madleen isimli insani yardım yelkenlisi, kıyıya 185 km kala uluslararası kara sularında baskına uğradı, içindeki 2'si Türk, 12 aktivist kaçırıldı. İsrail'in gözaltına aldığı Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu'nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu Akşam'a konuştu.

ÖNCE TACİZ SONRA BASKIN

Sümeyra Akdeniz Ordu, "Eşim Şuayb ile baskından yarım saat önce telefonla konuşmaya başladık. Bu sırada önce bir İsrail hücumbotu Madleen gemisine doğru hızla gelip son anda bir manevra yaparak taciz etti. Eşim 'Gemiye çıkacaklar kesin' diye beni uyardı. Gemidekiler hemen can yeleklerini giydi. Aradan 5 dakika geçtikten sonra İsrail askerleri gemiye çıktı. O an birinin siluetini gördüm. Askerler gemiye çıktığı anda irtibatımız kesildi" dedi.

BİZ BU YOLA BAŞ KOYDUK

Eşinin can güvenliğinden endişe ettiğini kaydeden Ordu, "O anda eşimin öldürülme dahil başına kötü bir şey geleceğini düşündüm. Ancak biz bu yola baş koymuştuk. Yola çıkarken ölüm de dahil her türlü ihtimali göze almıştı. O anda insanlık için verilen mücadeleyi düşündüm ve gurur duygusu korkuyu bastırdı" diye konuştu.

Eşiyle kendisinin de aynı gemide olacağını ancak yer sıkıntısı nedeniyle gidemediğini belirten Ordu "Biz aylar öncesinden hazırlıklarımızı yaptık. İşin dışında birisi olsaydım çok daha evhamlı panik olurdum. Baştan beri bu mücadeleye eşimle beraber başladığımız için her şeyi göze aldık. Sonuna kadar o da beni ben de onu bu yolculuğa yollardım. Sonunda ölüm olsa bile" dedi.

DEVLETİMİZ YANIMIZDA

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendisiyle sürekli irtibat halinde olduğunu belirten Sümeyra Akdeniz Ordu, "Büyükelçilik yetkilileri gözaltındayken görüşmüş. Bana selam söylemiş ve 'merak etmesin' demiş. Bakanlık yetkilileri bizi her an bilgilendiriyor. Hatta bana 'Merak etmeyin, 12 kişi arasında en sakini en rahatı eşinizdi' diyerek teselli ettiler" ifadelerini kullandı.

  • Hüseyin Şuayb Ordu
  • Madleen
  • Gazze

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.