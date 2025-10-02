İSTANBUL 22°C / 17°C
Güncel

Türk aktivistten 24 TV'ye özel açıklamalar: Gazze'ye elle müdahale edilmesi gerekiyor

24 TV canlı yayınına bağlanarak Küresel Sumud Filosu'ndaki son durumu aktaran Türk aktivist Sinan Akılotu, 'Sumud Filosu, çaresizliğin bir ürünüdür. Gazze'ye elle müdahale edilmesi gerekiyor.' diye konuştu.

HABER MERKEZİ2 Ekim 2025 Perşembe 10:02
Türk aktivistten 24 TV'ye özel açıklamalar: Gazze'ye elle müdahale edilmesi gerekiyor
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan soykırımcı İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze'ye giden 44 gemiden 21'i İsrail saldırısına uğradı.

En öndeki gemi Mikeno'nun Gazze'ye uzaklığı ise yaklaşık 21 km (11 deniz mili) olarak görünüyor.

"ABLUKA DELİNECEK GİBİ DURUYOR"

Aktivist Sinan Akılotu 24 TV canlı yayınına bağlanarak Sumud Filosu'ndaki son durumu açıkladı.

4-5 gün önce teknelerinin arıza yaptığını söyleyen Akılotu, "Şu anda Gazze'ye yaklaşık 150 mil mesafemiz kaldı, ilerleyişimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Akılotu, "Ana filodan yaklaşık 20-25 gemi işgal devleti tarafından işgal edildi. Teröristler tarafından kaçırılan aktivistler var. Fakat 3-4 gemi Gazze sularına çok yaklaştı. Abluka delinecek gibi duruyor" dedi.

Akılotu, "Sumud Filosu, çaresizliğin bir ürünüdür. Gazze'ye elle müdahale edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

