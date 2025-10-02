İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan soykırımcı İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze'ye giden 44 gemiden 21'i İsrail saldırısına uğradı.

En öndeki gemi Mikeno'nun Gazze'ye uzaklığı ise yaklaşık 21 km (11 deniz mili) olarak görünüyor.

#SONDAKİKA GAZZE'YE İLERLEYEN GEMİLERE SALDIRI SÜRÜYOR



Aktivist Sinan Akılotu: Biz filonun en küçük gemisiyiz. Sumud Filosu, çaresizliğin bir ürünüdür. Gazze'ye elle müdahale edilmesi gerekiyor.



#MyAgendesumud #GlobalSumudFlotilla #FreePalestine pic.twitter.com/fHCD46w5Wx — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 2, 2025

"ABLUKA DELİNECEK GİBİ DURUYOR"

Aktivist Sinan Akılotu 24 TV canlı yayınına bağlanarak Sumud Filosu'ndaki son durumu açıkladı.

4-5 gün önce teknelerinin arıza yaptığını söyleyen Akılotu, "Şu anda Gazze'ye yaklaşık 150 mil mesafemiz kaldı, ilerleyişimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Akılotu, "Ana filodan yaklaşık 20-25 gemi işgal devleti tarafından işgal edildi. Teröristler tarafından kaçırılan aktivistler var. Fakat 3-4 gemi Gazze sularına çok yaklaştı. Abluka delinecek gibi duruyor" dedi.

#SONDAKİKA Aktivist Sinan Akılotu: Tekne arızamız olmuştu 4-5 gün önce, onun için ana filoya yapılan saldırı bize yapılmadı. Şu anda Gazze'ye yaklaşık 150 mil mesafemiz kaldı, ilerleyişimiz devam ediyor. #MyAgendesumud #GlobalSumudFlotilla #FreePalestine pic.twitter.com/OC4sJJC8y9 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 2, 2025

Akılotu, "Sumud Filosu, çaresizliğin bir ürünüdür. Gazze'ye elle müdahale edilmesi gerekiyor." diye konuştu.