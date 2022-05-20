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Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinden Kongre'ye 19 Mayıs ziyareti

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) gönüllüsü gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ABD Kongresine yaptıkları ziyarette Türkiye'nin tezlerini anlattı.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 05:19 - Güncelleme:
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TASC gönüllüsü Türk ve Amerikalı genç bir grup, 19 Mayıs dolayısıyla Washington'da Kongre binasında bazı Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette Kongre üyelerine YPG/PKK terör örgütü, sözde Ermeni soykırımı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili diğer konularda tarafsız ve gerçeklere dayalı bir bakış açısının önemini anlatan gençler, Türkiye'nin tezlerini dile getirdi.

Ziyarete TASC gönüllüsü gençlerin yanı sıra TASC yetkilileri de katıldı.

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