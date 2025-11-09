İSTANBUL 23°C / 14°C
Güncel

Türk arama kurtarma ekipleri Suriye'de... Nehirde boğulan çocuk için çalışmalar sürüyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde yüzmek için girdiği el-Belih Nehri'nde boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşmak için Türkiye'den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

9 Kasım 2025 Pazar 20:35
Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen köyünden 10 yaşındaki Menaf el-Halef, yüzmek için girdiği el-Belih Nehri'nde kayboldu.

Halef'in cansız bedenine ulaşılması için Türkiye'den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

Kurtarma ekipleri, Halef'e ulaşabilmek için nehir boyunca arama çalışmalarına başladı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

