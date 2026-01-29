İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4301
  • EURO
    52,0057
  • ALTIN
    7711.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk askeri ''Barış Pınarı'' bölgesinden çekildi mi? MSB kaynaklarından iddiaya cevap
Güncel

Türk askeri ''Barış Pınarı'' bölgesinden çekildi mi? MSB kaynaklarından iddiaya cevap

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir' açıklamasını yaptı.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
Türk askeri ''Barış Pınarı'' bölgesinden çekildi mi? MSB kaynaklarından iddiaya cevap
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesindeki bazı alanlardan çekildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık kaynakları tarafından "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi.

  • TSK faaliyetleri
  • Suriye koordinasyonu
  • Barış Pınarı operasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.