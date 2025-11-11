Türk askeri Bulgaristan'da: Gözler ''Stone Wall'' tatbikatına çevrildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bulgaristan'da düzenlenecek "Stone Wall 2025 (STWA25)" adlı NATO tatbikatına katılmak üzere 1 Mekanize Piyade Bölüğü ve 176 personelle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Bulgaristan'da 12-28 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan tatbikatın amacı; çok uluslu NATO mukabele kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve harekâta yönelik tecrübeleri paylaşmak olarak açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (K.K.K.) 1 Mekanize Piyade Bölüğü 176 personel ile katıldığı tatbikat süresince, Türk personelin NATO kuvvetleriyle müşterek harekât kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.