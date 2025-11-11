İSTANBUL 19°C / 13°C
Türk askeri Bulgaristan'da: Gözler ''Stone Wall'' tatbikatına çevrildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun Bulgaristan'da düzenlediği 'Stone Wall 2025' tatbikatına katılmak üzere 176 personelden oluşan bir mekanize piyade bölüğüyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tatbikatın, NATO kuvvetleri arasındaki iş birliği ve hazırlık seviyesini artırmayı amaçladığı bildirildi.

IHA11 Kasım 2025 Salı 15:28 - Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri, Bulgaristan'da düzenlenecek "Stone Wall 2025 (STWA25)" adlı NATO tatbikatına katılmak üzere 1 Mekanize Piyade Bölüğü ve 176 personelle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Bulgaristan'da 12-28 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan tatbikatın amacı; çok uluslu NATO mukabele kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve harekâta yönelik tecrübeleri paylaşmak olarak açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (K.K.K.) 1 Mekanize Piyade Bölüğü 176 personel ile katıldığı tatbikat süresince, Türk personelin NATO kuvvetleriyle müşterek harekât kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

