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Türk askeri, Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi verdi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine yönelik keskin nişancı eğitimi verildi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 19:25 - Güncelleme:
Türk askeri, Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi verdi
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FSK tarafından paylaşılan açıklamada, Türk ordusu ile işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen keskin nişancı eğitiminde, FSK askerlerinin muharebe kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, mesleki ve teknik kapasitelerin geliştirilmesinde FSK'ye yardımcı olmakta ve böylece FSK'nin misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılarda bulunuyor.

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