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'Türk askeri' yalanı tutmadı! DMM'den iddialara anında cevap

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Suriye'de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından doğrudan hedef alındı' iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 16:14 - Güncelleme:
'Türk askeri' yalanı tutmadı! DMM'den iddialara anında cevap
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Suriye'de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından doğrudan hedef alındı" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İddiaya konu görüntülerin Suriye'de değil, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde kaydedildiği belirtilen açıklamada, DMM, "Görüntüler, evini inceleyen bir aileye, İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı anları göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Ala, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan ile bir araya geldi

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