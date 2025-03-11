İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Suriye'de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından doğrudan hedef alındı" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İddiaya konu görüntülerin Suriye'de değil, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde kaydedildiği belirtilen açıklamada, DMM, "Görüntüler, evini inceleyen bir aileye, İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı anları göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

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