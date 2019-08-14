Türk askeri yetkililer, ABD’li heyetle görüşmek için Akçakale’ye geldi Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.