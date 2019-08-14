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Türk askeri yetkililer, ABD’li heyetle görüşmek için Akçakale’ye geldi

Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

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Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan Barış Koridorunun koordine edileceği Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçen Türk heyet ile ABD’li askerler arasında görüşmeler yapılacağı öğrenildi. 
 
 
Üç gün önce ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyet, ilk gün sınır hattında inceleme yaptıktan sonra 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Heyet 2 gündür 3’üncü Hudut Alay Komutanlığında çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor. 
 

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