DHA 12 Ocak 2021 Salı 17:06 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 17:06

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk’ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait yeni sığınak ve barınaklar tespit etti. Operasyonlar sırasında Komandolarımıza eşlik eden bir köpeğimiz de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğimizin omuzlarında taşındı. Bölgede yapılan arama-taramalarda; 14.5 milimetre Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 12,5 milimetre Doçka mühimmatı, 14,5 milimetre Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.