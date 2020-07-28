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Türk askerleri Nahçıvan'da

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Tatbikata katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Nahçıvan'a geldi

AA28 Temmuz 2020 Salı 08:09 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 08:09
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Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.

Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi, bayrak değişimi yapıldı. Törenin ardından askerler Nahçıvan'daki askeri birliklere yerleştirildi.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

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