İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9633
  • EURO
    53,4282
  • ALTIN
    6568.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk bayrağı dikildi! Türk askeri talebi geri çevirmedi
Güncel

Türk bayrağı dikildi! Türk askeri talebi geri çevirmedi

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Irak sınırında görevli Mehmetçik, bölgede bulunan şelalenin çevresine yöre halkının talebi üzerine tabela yerleştirdi, Türk bayrağı direği dikti.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
Türk bayrağı dikildi! Türk askeri talebi geri çevirmedi
ABONE OL

Irak sınırında bulunan 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları, güvenlik güçlerinin önceki yıllarda yürüttüğü başarılı operasyonlarla terörden arındırıldı.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgedeki doğal güzellikler de vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Yöre sakinleri, dağın eteklerinde metrelerce yükseklikte akan Koçyiğit köyü sınırındaki şelale için sınır hattında görevli askerlerden bayrak ve tabela talebinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Mehmetçik, şelalenin girişine 10 metre yüksekliğinde Türk bayrağı direği dikti, "Bayraklı Şelale" yazılı tabela yerleştirdi.

Yemyeşil dağın ortasındaki şelaleyi ziyaret edenler, Türk bayrağı önünde fotoğraf çektiriyor, güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

- "ASKERLERİMİZ TALEBİMİZİ GERİ ÇEVİRMEDİ"

Bölge sakinlerinden Seymen Miroğlu, AA muhabirine, şelalenin Derecik'in önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Şelalenin girişine Türk bayrağı dikilmesini talep ettiklerini belirten Miroğlu, şunları kaydetti:

"Askerlerimiz talebimizi geri çevirmedi. İlçenin farklı noktalarında olduğu gibi şelalemize de şanlı bayrağımızı diktiler. Çok güzel bir görüntü kattı. Emeği geçen komutanlara ve Mehmetçiğe teşekkür ediyorum."

Zahit Erk ise "Burada görevli askerlerden bayrak talep ettik. Onlar da bizi kırmayıp geldiler. Gördüğünüz gibi şanlı bayrağımızı diktiler. Buradan tüm askerlerimize canıgönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

  • Hakkarinin Derecik
  • Irak sınırı
  • şelale tabelası

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.