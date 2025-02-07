Türk bayrağına büyük saygısızlık! Şüpheliye istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, soruşturmanın 30 Ocak'ta gelen ihbar üzerine başlatıldığı, olay yerine giden polislerin tespit ettiği şüphelinin 9 farklı suç kaydının olduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli Nurbel'in, savunmasında, Türk bayrağını yakmadığını, görüntülerdeki kişinin kendisine benzetilmişse de olayla ilgisinin olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.



Dosyada mevcut CD izleme, görgü ve tespit tutanakları ile şüphelinin olay öncesi ve sonrası kullandığı güzergahı gösterir kroki tutanaklarının, Nurbel'in üzerine atılı suçu işlediğini doğruladığı belirtilen iddianamede, şüphelinin "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.