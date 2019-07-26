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Türk bayrağına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt hakkında savcılık soruşturma başlattı

Mehmet Akif Alakurt'un sosyal medya üzerinden Türk bayrağına yönelik hakaret dolu paylaşımı sonrası, savcılık harekete geçti. Alakurt'un sosyal medya platformu olan Instagram üzerinden Türk bayrağını paylaşıp altına yazdıklarından rahatsızlık duyan bir takipçisi, ünlü oyuncuyu polise şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.

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Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle 'lağım ağızlı' ve 'sapkın' gibi yorumlar alan Mehmet Akif Alakurt, bu kez de Türk bayrağına hakaret etmesiyle gündemde. Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.
 
POLİSE İHBAR ETTİLER
 
Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.
 
İLK SKANDALI DEĞİL!
 
Alakurt, sosyal medya hesabından daha önce de, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)” ifadelerini paylaşmıştı. (Sabah)

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