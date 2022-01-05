Türk bayrağına saldıran kadın hastanede gözlem altına alındı

IHA 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:57 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:58

Ankara Caddesi üzerinde dün Ş.U. isimli kadın, bir iş yerinin tabelasında asılı bulunan Türk bayrağını aşağı doğru çekerek indirmeye çalışmıştı. Bayrağı indirmekte başarısız olduktan sonra olay yerinden ayrılan kadının güvenlik kamerasında görüntülenmesinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece Bolu Abant İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatışı yapılmak üzere sevk edildi.