  • Türk bayrağına yönelik saygısızlık yaptığı belirlenen şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Türk bayrağına yönelik saygısızlık yaptığı belirlenen şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, Türk bayrağına yönelik saygısızlık yaptığı belirlenen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 20:27
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

İncelemeler sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 15 yaşındaki zanlının I.N.B. olduğu tespit edildi.

Şüpheli I.N.B. hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK), söz konusu görüntülerin dijital ortamda yayılmasının önlenmesi amacıyla 259 URL adresi bildirildi.

