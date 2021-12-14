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Türk bayrağını indiren 2 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'ndaki Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağını kopardıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

AA14 Aralık 2021 Salı 11:20 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:20
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Karaköy Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağının koparılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri yabancı uyruklu 3 kişiden ikisini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlı E. K, ise emniyetteki işlemlerinin ardından "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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