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Türk bayrağını yakmıştı! 'Akıl sağlığı' tespiti için hastaneye sevk edildi

Zeytinburnu'nda bir market önünde asılı bulunan Türk bayrağını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, akıl hastası olup olmadığının tespiti amacıyla resmi bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

AA06 Aralık 2020 Pazar 18:00 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 18:18
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Zeytinburnu'nda bir market önünde asılı bulunan Türk bayrağına yakılarak zarar verildiğinin tespit edilmesi üzerine kamera görüntülerinden belirlenen şüphelinin aynı gün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınan şüphelinin 1995 doğumlu M.D. adındaki erkek şahıs olduğu, alınan ifadesi ve davranışları nedeniyle araştırıldığında olay tarihinden önce akıl hastalığından tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Şüpheli M.D., akıl hastası olup olmadığının tespiti amacıyla Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Nöbetçi hakimlik tarafından akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi amacıyla resmi bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verilerek şüphelinin hürriyeti kısıtlanmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, şüpheli hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. 

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