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Türk bilim insanından yeni başarı! Tekirdağ NKÜ Rektörü 4. kez dünya listesine girdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Stanford Üniversitesince hazırlanan 'dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde dördüncü kez yer aldı

AA13 Ekim 2023 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Türk bilim insanından yeni başarı! Tekirdağ NKÜ Rektörü 4. kez dünya listesine girdi
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Stanford Üniversitesinin, dünyanın önde gelen atıf indekslerinden Scopus'un verilerinden yararlanarak hazırladığı ve yüzde 2'lik dilimde bulunan akademisyenleri dahil ettiği "dünyanın en etkili bilim insanları" listesi yayımlandı.

Listede, Rektör Prof. Dr. Şahin dördüncü kez yer aldı.

"GURUR VERİCİ"

Şahin, AA muhabirine, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde dördüncü kez "kariyer boyu etki" kategorisinde yer aldığını söyledi.

Listede yer almanın gurur verici olduğunu ifade eden Şahin, "Çalışmalarımıza yine bu şekilde devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin. Üniversitemizin üst sıralarda yer alması yolunda çalışmak için gayret edeceğiz." dedi.

Şahin, bir başka sevindirici haberin de NKÜ'nün Avrupa Üniversite sıralamasına girdiği olduğunu belirtti.

Üniversite performansı değerlendirme kuruluşlarından QS'in 2024 Avrupa Üniversite sıralamasına Türkiye'den 72, Trakya'dan da sadece Tekirdağ NKÜ'nün girebildiğini ifade eden Şahin, üniversitenin, şehrin ismini daha iyi yerlere getirebilmek için çalışacaklarını söyledi.

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