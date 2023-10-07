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Türk bilim insanlarından yeni başarı! Kastamonu Üniversitesinden 4 akademisyen dünya listesine girdi

Kastamonu Üniversitesinden öğretim üyeleri, ABD'nin Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Türk bilim insanlarından yeni başarı! Kastamonu Üniversitesinden 4 akademisyen dünya listesine girdi
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Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste, geçtiğimiz günlerde bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Sıralama, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride listelendi. Sıralama oluşturulurken akademisyenlerin nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayınlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Ayrıntılı ölçütlere göre sıralanan listede, "yıllık etki" kategorisinde toplam 204 bin 644 bilim insanı değerlendirmeye tabi tutuldu. Bin 202 bilim insanı Türkiye'yi temsil ederken Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Kaplan Yalçın, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Şevik, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Gül ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Turhan, Kastamonu Üniversitesi'nin ismini dünyaya duyurdu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademik personellerin ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet için mesuliyet duygusu doğrultusunda çalışma gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu sorumluluk çerçevesinde dünya standartlarında başarılar kazandığını vurguladı.

Dünya çapında her yıl artan akademik spor ve kültürel başarılardan memnun olduğunu dile getiren Rektör Topal, akademisyenleri tebrik ederek, başarı temennisinde bulundu.

Ayrıca Rektör Topal, bu başarılarda Kastamonu Üniversitesi'ne destek veren Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

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