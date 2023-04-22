Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta çalışmaları devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası ile çevresinde yürütülen atmosfer çalışmaları dahilinde hava kalitesi istasyonları kuruldu.

Çalışmanın bir parçası olarak, İha fotogrametrisi ile haritalama için veriler toplanıp ölçümler gerçekleştirilmesinin yanı sıra astronomik gözlemler yapılarak, meteoroloji istasyonundan veriler anlık şekilde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesine girildi ve adadaki hava durumunun vatandaşlarca görüntülenebilmesi sağlandı.